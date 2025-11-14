Théatre De la troupe de la Margelle Salle des fetes- Étel

Théatre De la troupe de la Margelle

Salle des fetes- Boulevard Charles de Gaulle Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

SOIR DE PREMIÈRE !

De la troupe de la Margelle (Compagnie du Puits Ferré)

Ce soir, c’est l’effervescence car c’est la première. Les techniciens sont perturbés ; il y a des nouveaux avec des noms étranges dans l’équipe ; l’un d’entre eux vient d’apprendre qu’il a été nommé président… Les années à venir s’annoncent difficiles sur notre planète. Il semblerait que certains soient atteints de maladies étranges… Quant au metteur en scène, n’en parlons pas !!!

️ Réservation sur place le jour j à partir de 20h ou en amont au 06 08 15 11 21 et par mail benji.bourdois@wanadoo.fr .

Salle des fetes- Boulevard Charles de Gaulle Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 6 08 15 11 21

