Théatre De la troupe de la Margelle Salle des fetes- Étel vendredi 14 novembre 2025.
Salle des fetes- Boulevard Charles de Gaulle Étel Morbihan
Début : 2025-11-14 20:30:00
fin : 2025-11-14
2025-11-14
SOIR DE PREMIÈRE !
De la troupe de la Margelle (Compagnie du Puits Ferré)
Ce soir, c’est l’effervescence car c’est la première. Les techniciens sont perturbés ; il y a des nouveaux avec des noms étranges dans l’équipe ; l’un d’entre eux vient d’apprendre qu’il a été nommé président… Les années à venir s’annoncent difficiles sur notre planète. Il semblerait que certains soient atteints de maladies étranges… Quant au metteur en scène, n’en parlons pas !!!
️ Réservation sur place le jour j à partir de 20h ou en amont au 06 08 15 11 21 et par mail benji.bourdois@wanadoo.fr .
Salle des fetes- Boulevard Charles de Gaulle Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 6 08 15 11 21
