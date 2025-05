Marcela Levi & Lucia Russo – Saison Brésil-France 2025 – Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris, 26 mai 2025, Paris.

Marcela Levi et Lucía Russo voient en la forêt amazonienne un berceau de musiques polyrythmiques, où se côtoient plusieurs cultures. Ainsi, la structure musicale du « 2 contre 3 » relie la musique afro-brésilienne avec certains genres électroniques qui chauffent les séances du Voguing. Cette danse qui par ailleurs emprunte à des motifs égyptiens une géométrie érotique comme en son temps Nijinski pour son Faune. On associe des éléments d’un continent à un autre et quand de surcroît, l’un des performeurs s’avère être un pianiste virtuose, invitant les grandes oeuvres de la musique occidentale à la table des cultures du monde ici réunies, on se prend à croire qu’il serait possible de coexister dans la différence, et de déjouer les hiérarchies, conscientes ou inconscientes, qui mènent à des impasses, au Brésil comme ailleurs.

Thomas Hahn

Du lundi 26 mai 2025 au mercredi 28 mai 2025 :

lundi, mardi, mercredi

de 19h00 à 19h45

payant Public jeunes et adultes.

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris

https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-24-25/danse/marcela-levi-lucia-russo

À partir de la forêt tropical, du voguing et de Nijinski, une invitation à regarder le monde autrement. Pour danser en égalité.