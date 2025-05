Hamilton de Holanda Trio – Saison Brésil-France 2025 – Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris, 23 juin 2025, Paris.

Virtuose, brillant et unique sont quelques-uns des adjectifs qui décrivent Hamilton de Holanda, improvisateur et compositeur multi-récompensé qui captive les publics du monde entier. Né le 30 mars 1976 à Rio de Janeiro, au Brésil, dans une famille musicale, Hamilton commence la mélodica à quatre ans et la mandoline à cinq ans. À six ans, il éblouit plus de 50 millions de téléspectateurs lors de ses débuts professionnels à la télévision nationale brésilienne, posant les bases d’une carrière exceptionnelle. Élevé à Brasília, sa musique puise dans l’encouragement familial, un diplôme en composition et les jam sessions vibrantes de la capitale brésilienne.

En 2000, Hamilton révolutionne le bandolim brésilien traditionnel à 8 cordes en ajoutant deux cordes supplémentaires accordées en Do grave, créant ainsi la mandoline à 10 cordes et élargissant ses horizons sonores. Cette innovation lui vaut le surnom de « Jimi Hendrix du bandolim » aux États-Unis et, surtout, de « Prince de la Mandoline » en France, un titre décerné par la presse française lors de son séjour transformateur à Paris en 2001-2002, financé par le prestigieux Prix Icatu Hartford des Arts. Cette période marque son envol international, ponctué par un concert mémorable au MIDEM en 2005 pour lancer l’Année du Brésil en France. Son album 1 Byte 10 Strings, premier enregistrement solo de bandolim à 10 cordes, reçoit la distinction « Choc » du Monde de la Musique, scellant son lien profond avec Paris et son public.

Maître du choro—réponse brésilienne empreinte d’âme au jazz—Hamilton le fusionne avec samba, bossa nova et jazz contemporain, transcendant les genres grâce à son génie improvisateur. Sa connexion avec la France brille à travers sa collaboration avec l’accordéoniste français Richard Galliano, avec qui il a joué et enregistré plusieurs albums, dont le remarquable Mundo de Pixinguinha. Il a illuminé des lieux parisiens emblématiques comme le Grand Palais et s’est produit dans des festivals tels que Jazz à la Villette, partageant la scène avec des légendes comme Wynton Marsalis, Chick Corea, Dave Matthews, Coldplay, Gonzalo Rubalcaba et Galliano. Avec 4 Latin Grammys—dont le plus récent pour le Meilleur Groupe Instrumental en 2025 avec son trio—et une nomination aux Grammy 2025 pour le Meilleur Album de Jazz Latin avec Collab, son prestige est incontestable.

Pour ce concert à Paris, Hamilton est accompagné de son célèbre Hamilton de Holanda Trio, composé de Salomão Soares aux claviers et Thiago « Big » Rabello à la batterie. Cet ensemble dynamique met en lumière son leadership et sa capacité à fusionner la tradition brésilienne avec une spontanéité moderne, offrant une synergie puissante saluée par la critique mondiale. Le 23 juin, « le Prince de la Mandoline » et son trio reviennent à Paris au Théâtre de la Ville, promettant une soirée où son cœur rencontre ses doigts, tissant l’héritage riche du choro avec une exploration musicale universelle.

Star des instrumentistes brésiliens, le joueur de mandoline (bandolim en brésilien), et autres, Hamilton de Holanda, s’est entouré de sambistas bahianaises pour un retour aux sources virtuose.