Théatre de l’Ante La Porteuse de Pain Azay-le-Rideau

Théatre de l’Ante La Porteuse de Pain Azay-le-Rideau jeudi 10 juillet 2025.

Théatre de l’Ante La Porteuse de Pain

Place de la République Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-10 21:30:00

fin : 2025-07-10

Date(s) :

2025-07-10

la Porteuse de Pain est un triomphe à Paris et tourne pendant des années dans tous les théâtres de province avant d’être porté à l’écran

L’histoire de Jeanne Fortier, injustement accusée qui retrouve 20 ans plus tard liberté et dignité

Plaindre les Bons, trembler pour eux, être révulsés par les

la Porteuse de Pain est un triomphe à Paris et tourne pendant des années dans tous les théâtres de province avant d’être porté à l’écran

L’histoire de Jeanne Fortier, injustement accusée qui retrouve 20 ans plus tard liberté et dignité

Plaindre les Bons, trembler pour eux, être révulsés par les Méchants, puis voir finalement l’innocence reconnue et la méchanceté punie. n’est-ce pas une des choses les plus plaisantes et les plus rassurantes du monde ? 8 .

Place de la République Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 38 64 64 theatredelante@wanadoo.fr

English :

Théâtre de l’Ante has been commissioned by the Indre-et-Loire departmental council to tour the Touraine region every summer as part of a program to promote and raise awareness of theater.

German :

Das Theater de l’Ante wird vom Rat des Departements Indre-et-Loire mit einer Aktion zur Verbreitung und Sensibilisierung für das Theater beauftragt, die es jeden Sommer auf die Straßen der Touraine führt.

Italiano :

Il théâtre de l’Ante è stato incaricato dal Consiglio dipartimentale dell’Indre-et-Loire di effettuare ogni estate una tournée nella regione della Touraine nell’ambito di un programma di promozione e sensibilizzazione al teatro.

Espanol :

Por encargo del Consejo Departamental de Indre-et-Loire, el teatro de l’Ante recorre cada verano la región de Touraine en el marco de un programa de promoción y sensibilización teatral.

L’événement Théatre de l’Ante La Porteuse de Pain Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2025-06-27 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme