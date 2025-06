Théâtre de l’Ante La porteuse de pain Montbazon 2 août 2025 21:30

Xavier de Montépin, considéré comme l’auteur absolu du mélodrame, cette forme théâtrale qui associe le drame et l’action, le rire et les larmes, au service d’une histoire de veuves et d’orphelins, de gendarmes et de voleurs, de chanteurs et de maitres-chanteurs…

Xavier de Montépin, considéré comme l’auteur absolu du mélodrame, cette forme théâtrale qui associe le drame et l’action, le rire et les larmes, au service d’une histoire de veuves et d’orphelins, de gendarmes et de voleurs, de chanteurs et de maitres-chanteurs… Et dans l’oeuvre de Xavier de Montépin, l’archétype du mélodrame, La Porteuse de Pain. Le Petit Journal , qui publie le roman en feuilleton, voit son tirage augmenté de 100 000 exemplaires! Devenu au théâtre « mélodrame en 5 actes, 12 tableaux et un prologue », la Porteuse de Pain est un triomphe à Paris et tourne pendant des années dans tous « les théâtres de province ». 16 .

English :

Presented by Théâtre de L?Ante.

Xavier de Montépin, considered the absolute author of melodrama, that theatrical form which combines drama and action, laughter and tears, in a story of widows and orphans, gendarmes and thieves, singers and master singers…

German :

Präsentiert vom Théâtre de L?Ante.

Xavier de Montépin, der als absoluter Autor des Melodrams gilt, jener Theaterform, die Drama und Handlung, Lachen und Tränen im Dienste einer Geschichte über Witwen und Waisen, Gendarmen und Diebe, Sänger und Erpresser verbindet…

Italiano :

Presentato dal Théâtre de L’Ante.

Xavier de Montépin, considerato l’autore per eccellenza del melodramma, una forma teatrale che unisce dramma e azione, risate e lacrime, in una storia di vedove e orfani, gendarmi e ladri, cantanti e ricattatori…

Espanol :

Presentado por el Théâtre de L’Ante.

Xavier de Montépin, considerado el autor por excelencia del melodrama, forma teatral que combina drama y acción, risas y lágrimas, en una historia de viudas y huérfanos, gendarmes y ladrones, cantantes y chantajistas…

