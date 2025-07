Théatre de l’Ante La Porteuse de Pain Monts

Théatre de l'Ante La Porteuse de Pain Monts jeudi 17 juillet 2025.

Théatre de l’Ante La Porteuse de Pain

Parvis de la mairie Monts Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Samedi 2025-07-17 21:30:00

la Porteuse de Pain est un triomphe à Paris et tourne pendant des années dans tous les théâtres de province avant d’être porté à l’écran

L’histoire de Jeanne Fortier, injustement accusée qui retrouve 20 ans plus tard liberté et dignité

Plaindre les Bons, trembler pour eux, être révulsés par les

Plaindre les Bons, trembler pour eux, être révulsés par les Méchants, puis voir finalement l’innocence reconnue et la méchanceté punie. n’est-ce pas une des choses les plus plaisantes et les plus rassurantes du monde ? 8 .

Parvis de la mairie Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 38 64 64 theatredelante@wanadoo.fr

