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Théâtre de l’art ou du cochon ! Salle Robert Peyronnin Cérons

Théâtre de l’art ou du cochon ! Salle Robert Peyronnin Cérons

Théâtre de l’art ou du cochon ! Salle Robert Peyronnin Cérons samedi 6 juin 2026.

Lieu : Salle Robert Peyronnin

Adresse : Rue de la Muscadelle

Ville : 33720 Cérons

Département : Gironde

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Cérons

Théâtre de l’art ou du cochon !

Salle Robert Peyronnin Rue de la Muscadelle Cérons Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Comédie muséale et décalée par l’atelier expression des deux rives.   .

Salle Robert Peyronnin Rue de la Muscadelle Cérons 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 54 66 11  atelierexpressiondes2rives@gmail.com

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English : Théâtre de l’art ou du cochon !

L’événement Théâtre de l’art ou du cochon ! Cérons a été mis à jour le 2026-05-22 par La Gironde du Sud

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