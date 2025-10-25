Théâtre de l’art ou du cochon LABRIT Salle des Fêtes Labrit

Théâtre de l’art ou du cochon LABRIT Salle des Fêtes Labrit samedi 25 octobre 2025.

Théâtre de l’art ou du cochon LABRIT

Salle des Fêtes 353 place de l’Eglise Labrit Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

THÉÂTRE ??

Samedi 25 octobre 2025 à 17h Salle des Fêtes de LABRIT

De l’art ou du cochon proposée par la compagnie des Baladins de Sore.

Entrée gratuite ??? (sans réservation)

Crêpes, café et boissons ?????

VENEZ NOMBREUX !!!

THÉÂTRE ??

Samedi 25 octobre 2025 à 17h Salle des Fêtes de LABRIT

De l’art ou du cochon proposée par la compagnie des Baladins de Sore.

Entrée gratuite ??? (sans réservation)

Crêpes, café et boissons ?????

VENEZ NOMBREUX !!! .

Salle des Fêtes 353 place de l’Eglise Labrit 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 51 52 40 carrementcitoyen@gmail.com

English : Théâtre de l’art ou du cochon LABRIT

THEATRE ??

Saturday, October 25, 2025 at 5pm Salle des Fêtes de LABRIT

De l’art ou du cochon proposed by the Baladins de Sore company.

Free admission ??? (no reservation required)

Pancakes, coffee and drinks ?????

COME SO MANY!!!

German : Théâtre de l’art ou du cochon LABRIT

THEATER ?

Samstag, 25. Oktober 2025 um 17 Uhr Festsaal von LABRIT

De l’art ou du cochon (Kunst oder Schwein), vorgeschlagen von der Theatergruppe Baladins de Sore.

Eintritt frei ??? (ohne Reservierung)

Crêpes, Kaffee und Getränke ?????

KOMMEN SIE ZAHLREICH!!!

Italiano :

TEATRO?

Sabato 25 ottobre 2025 alle 17.00 Salle des Fêtes de LABRIT

De l’art ou du cochon della compagnia Baladins de Sore.

Ingresso libero (senza prenotazione)

Frittelle, caffè e bevande ?????

VENITE NUMEROSI!!!

Espanol : Théâtre de l’art ou du cochon LABRIT

TEATRO ?

Sábado 25 de octubre de 2025 a las 17:00 h Sala de Fiestas de LABRIT

De l’art ou du cochon por la compañía Baladins de Sore.

Entrada gratuita (no es necesario reservar)

Tortitas, café y bebidas ?????

¡¡¡VENID MUCHOS!!!

L’événement Théâtre de l’art ou du cochon LABRIT Labrit a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Cœur Haute Lande