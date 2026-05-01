Lascaux

Théâtre de Lascaux

Lascaux Corrèze

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 21:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-23

Théâtre salle des fêtes de Lascaux les 16 & 23 mai.

Buvette et vente de crêpes sur place .

Lascaux 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 21 78 89

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English : Théâtre de Lascaux

L’événement Théâtre de Lascaux Lascaux a été mis à jour le 2026-05-07 par Brive Tourisme