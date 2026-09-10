Informations pratiques

Candé

Théâtre de l’Avant-Scène » Colonel Betty » – Candé

Salle Beaulieu Candé Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 14:30:00

fin : 2026-11-11

Date(s) :

2026-11-08 2026-11-10 2026-11-11 2026-11-14 2026-11-15

Pièce de théâtre proposée par l’Avant-Scène à la salle Beaulieu de Candé du 8 au15 novembre 2026.

Pièce « Colonnel Betty » de Christian Rossignol. .

Salle Beaulieu Candé 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire avantscenecande@orange.fr

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English :

A play presented by Avant-Scène at the Beaulieu Theater in Candé from November 8 to 15, 2026.

L’événement Théâtre de l’Avant-Scène » Colonel Betty » – Candé Candé a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Anjou bleu