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AGENDA · Candé

Théâtre de l’Avant-Scène  » Colonel Betty » – Candé Candé

dimanche 8 novembre 2026 · Candé

Informations pratiques

Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Salle Beaulieu
Ville
49440 Candé
Département
Maine-et-Loire
Tarif
8 8

Candé

Théâtre de l’Avant-Scène  » Colonel Betty » – Candé

Salle Beaulieu Candé Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 14:30:00
fin : 2026-11-11

Date(s) :
2026-11-08 2026-11-10 2026-11-11 2026-11-14 2026-11-15

Pièce de théâtre proposée par l’Avant-Scène à la salle Beaulieu de Candé du 8 au15 novembre 2026.
Pièce « Colonnel Betty » de Christian Rossignol.   .

Salle Beaulieu Candé 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire   avantscenecande@orange.fr

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English :

A play presented by Avant-Scène at the Beaulieu Theater in Candé from November 8 to 15, 2026.

L’événement Théâtre de l’Avant-Scène  » Colonel Betty » – Candé Candé a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Anjou bleu

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