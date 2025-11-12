Théâtre de l’Empreinte Fadhila

8 Quai de la République Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12 2025-11-13

Dans un pays qui ne dit pas son nom, Fadhila tente de préserver ses deux fils de la guerre qui rôde et du fantôme du père, parti il y a longtemps chez Europe . Le Bottom Théâtre a passé commande à Aristide Tarnagda pour écrire ce texte, dont Fadhila est la figure centrale. Femme, mère, qui élève seule ses deux fils devenus grands, bataillant pour les nourrir, les éduquer. Mais rien ne sera assez puissant face aux appels guerriers, aux embrigadements et à l’absence béante du père. Sur le plateau couleur de terres brûlées, les quatre comédien·nes donnent corps et vie à cet hommage aux mères de tous horizons, qui tentent de retenir les bras meurtriers pendant que leurs fils n’ont souvent d’autres choix que la guerre ou l’exil. .

8 Quai de la République Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22

English : Théâtre de l’Empreinte Fadhila

German : Théâtre de l’Empreinte Fadhila

Italiano :

Espanol : Théâtre de l’Empreinte Fadhila

L’événement Théâtre de l’Empreinte Fadhila Tulle a été mis à jour le 2025-10-25 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze