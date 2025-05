Spectacle « Être Vivant » par la Cie Au Fil du Vent – Théâtre de l’Épée de Bois – Cartoucherie Paris, 12 juin 2025, Paris.

Au lever du jour, une cabane nomade est arrivée sur le plateau du théâtre. Librement inspirée du « Château ambulant » (de Miyazaki), cette drôle de maison qui semble s’animer toute seule est le lieu d’habitation Fourmi et de ses oiseaux-amies de voyage. Des poules (des vraies), avec chacune sa personnalité, entrent en scène. Fourmi, clowne, est là pour les accompagner et faire en sorte que tout se passe bien pour qu’elles puissent rencontrer le public et délivrer leur message. Elles ont quelque chose d’essentiel à partager, Fourmi en est convaincue. Elle ne sait pas comment cela va se manifester, et elle ne sait pas à quel moment. Mais ce qui est sûr, c’est que cela va arriver d’un instant à l’autre.

Loin du « dressage » habituel, tout est basé sur le plaisir du jeu et sur un lien de confiance et de respect profond qui s’adapte à leur rythme, leurs envies et leur personnalité.

Ce spectacle est l’occasion d’interroger notre rapport au vivant et notamment notre regard sur ces animaux de basse-cour bien souvent mal considérés.

Du lundi 16 juin 2025 au dimanche 29 juin 2025 :

samedi, dimanche

de 14h30 à 15h30

jeudi, vendredi

de 19h00 à 20h00

Du jeudi 12 juin 2025 au dimanche 15 juin 2025 :

jeudi, samedi, dimanche

de 14h30 à 15h30

vendredi

de 19h00 à 20h00

payant



Tarifs familles

48€ Tarif pour deux adultes et deux enfants

24€ Tarif pour un adulte et un enfant

Autres tarifs



Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Théâtre de l’Épée de Bois – Cartoucherie 2, route du champ de manœuvre 75012 Accès uniquement par la Route du champ de Manœuvre – le théâtre a des portes et volets rougeParis

Métro -> 1 : Château de Vincennes (Paris) (1245m)

Bus -> 112 : Cartoucherie (Paris) (16m)

Vélib -> Champs de Manoeuvre – Cartoucherie (132.82m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.facebook.com/events/1216091830167034 +33679845875 contact@aufilduvent.com

« Être Vivant, Parole des oiseaux de la Terre ». Spectacle pour une clowne et 10 poules à partir de 4 ans avec le soutien de la Mairie de Paris.