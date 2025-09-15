Théâtre de l’Incrédule – Atelier de son binaural Jonesy Agency Paris

Atelier de création sonore en son 3D



Que voyons-nous quand nous écoutons de la musique ? Quels souvenirs se présentent ? Quelles images apparaissent? Sans même utiliser les mots, la musique a beaucoup de choses à nous dire et à nous montrer ! Et si nous prenions le temps d’observer ce que la musique nous raconte ? Animé par une comédienne et un compositeur, dans un studio à l’acoustique exceptionnelle, cet atelier vous invite à vous plonger dans des musiques classiques et des musiques pop, à partager et comparer les images et souvenirs qui naissent de ces écoutes, et à élaborer une création sonore collective originale à partir de ces échanges. Touche originale, cette création se fera en son 3D :grâce à la technique du son binaural et son écoute au casque, vous pourrez faire tourner les sons tout autour de votre tête et de celle des auditeurs de votre création. Un paysage fait de mélodies, de récits et d’improvisations sonores naîtra de ce voyage au coeur de la musique. A l’issue de la séance, un lien vers un fichier téléchargeable vous permettra d’emporter cette création avec vous.

Avec Alix Mercier, comédienne et Pedro Garcia-Velasquez, compositeur

Un atelier proposé par la compagnie Le théâtre de l’incrédule – direction artistique Benjamin Lazar

Atelier – regarder la musique, écouter les images.

Le lundi 15 septembre 2025

de 17h00 à 20h00

gratuit sous condition Public adultes. A partir de 15 ans.

Jonesy Agency 170 rue de Charonne 75011 Paris

https://www.helloasso.com/associations/les-agents-reunis-culture-autrement/evenements/atelier-binaural +33661935636