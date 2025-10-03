Théâtre de l’Usine 1336 (Parole de Fralibs) Saint-Céré

Théâtre de l’Usine 1336 (Parole de Fralibs)

Tarif : 9 – 9 – 15 EUR

Début : 2025-10-03 20:30:00

2025-10-03

C’est l’histoire d’une lutte d’exception, devenue emblématique celle des employés de Fralib, qui se sont battus 1336 jours contre la fermeture de leur usine et ont inventé un projet inédit d‘entreprise collaborative. En partenariat avec Le Lieu Commun

Tout public, restauration et buvette dès 19h

Sur réservation .

18 avenue du Docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie

English :

This is the story of an exceptional struggle that has become emblematic: that of the Fralib employees, who fought for 1336 days against the closure of their factory and invented an unprecedented collaborative enterprise project

German :

Es ist die Geschichte eines außergewöhnlichen Kampfes, der zu einem Symbol geworden ist: der Kampf der Angestellten von Fralib, die 1336 Tage lang gegen die Schließung ihrer Fabrik kämpften und ein neuartiges Projekt eines kollaborativen Unternehmens erfanden

Italiano :

Questa è la storia di una lotta eccezionale che è diventata emblematica: quella dei dipendenti della Fralib, che hanno lottato per 1336 giorni contro la chiusura della loro fabbrica e hanno inventato un innovativo progetto di impresa collaborativa

Espanol :

Esta es la historia de una lucha excepcional que se ha convertido en emblemática: la de los empleados de Fralib, que lucharon durante 1336 días contra el cierre de su fábrica e inventaron un innovador proyecto de empresa colaborativa

