Informations pratiques

Saint-Céré

Théâtre de l’Usine – AFTER ALL

18 Avenue du Docteur Roux Saint-Céré Lot

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif étudiant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-05 20:30:00

fin : 2027-03-05

Date(s) :

2027-03-05

Et pourquoi ne pas imaginer un rituel joyeux pour ses propres funérailles ?

Solène Weinachter s’exprime à travers son corps, les mouvements, la danse

Et pourquoi ne pas imaginer un rituel joyeux pour ses propres funérailles ?

Solène Weinachter s’exprime à travers son corps, les mouvements, la danse. Alors, quand son père lui demande, face au vide et au cercueil de Tonton Bob, “S’il te plait, danse”, là, dans le crématorium, elle danse. Elle danse sur My Way de Sinatra joué au pipeau à l’enterrement de son oncle. De ce point de départ, elle se questionne : Que feront ses proches lors de ses propres obsèques ? Quelle musique y jouera-t-on ? Que se passera-t-il, à la fin ? Maniant à merveille le beau et l’absurde, elle imagine la mise en scène de ses funérailles en refusant que la tristesse anéantisse la joie.

Tourbillonnant dans une veste scintillante sur le tube I Feel love de Donna Summer, Solène Weinachter désacralise le tabou de la mort, en y insufflant un élan de joie collective. Mêlant habilement le cabaret, l’autofiction, la danse et l’humour, elle ouvre nos cœurs et nos esprits à d’autres façons de célébrer la mort, à la fois nouvelles et pourtant très anciennes, où des funérailles peuvent devenir une ode à la vie, voire une occasion de danser

Dès 12 ans

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18 Avenue du Docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 28 08

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English :

And why not imagine a joyful ritual for one’s own funeral?

Solène Weinachter expresses herself through her body, movement, and dance

L’événement Théâtre de l’Usine – AFTER ALL Saint-Céré a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Vallée de la Dordogne