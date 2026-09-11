Théâtre de l’Usine – Airelle Besson et Lionel Suarez Salle Jean Dumas Gramat

Informations pratiques

Gramat

Théâtre de l’Usine – Airelle Besson et Lionel Suarez

Salle Jean Dumas Avenue Gambetta Gramat Lot

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif étudiant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-02 20:30:00

fin : 2027-04-02

Date(s) :

2027-04-02

La compositrice et trompettiste de jazz virtuose Airelle Besson dialogue avec l’accordéoniste Lionel Suarez dans des compositions mêlant tendresse et complicité

La compositrice et trompettiste de jazz virtuose Airelle Besson dialogue avec l’accordéoniste Lionel Suarez dans des compositions mêlant tendresse et complicité. Un duo d’exception

Airelle Besson, trompettiste de Jazz multiprimée, sacrée Artiste Instrumentale de l’année aux Victoires du Jazz 2026, illumine les scènes européennes depuis 2015. Lionel Suarez est devenu l’accordéoniste incontournable qui a réhabilité son instrument classique en interface féconde pour toutes les musiques

Les deux artistes offrent un voyage en apesanteur vers les sommets de l’émotion, dans une alchimie parfaite. Entre le souffle inspiré de la trompette d’Airelle Besson et l’accordéon coloré de Lionel Suarez, un plaisir palpable flotte dans l’air tandis qu’iels explorent des territoires mélodiques inédits : leurs compositions s’alternent et se mêlent ; se fondent subtilement dans cette floraison musicale

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Salle Jean Dumas Avenue Gambetta Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 28 08

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English :

Composer and virtuoso jazz trumpeter Airelle Besson collaborates with accordionist Lionel Suarez on compositions that blend tenderness and a sense of camaraderie.

L’événement Théâtre de l’Usine – Airelle Besson et Lionel Suarez Gramat a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Vallée de la Dordogne