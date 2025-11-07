Théâtre de l’Usine Antigone Saint-Céré

Cette version immersive d’Antigone transforme le mythe en un thriller haletant. Dans un dispositif scénique participatif, les spectateurs deviennent citoyens de Thèbes, pris à partie par les protagonistes. En confrontant la résistance à l’autorité, le spectacle interroge l’engagement individuel face à l’injustice. Une création puissante et actuelle, portée par une mise en scène audacieuse et une interprétation collective vibrante. .

This immersive version of Antigone transforms the myth into a breathtaking thriller

Diese immersive Version von Antigone verwandelt den Mythos in einen atemlosen Thriller

Questa versione immersiva di Antigone trasforma il mito in un thriller mozzafiato

Esta versión inmersiva de Antígona transforma el mito en un thriller sobrecogedor

