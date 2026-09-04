Informations pratiques

Saint-Céré

Théâtre de l’Usine – Atelier de Théâtre-Forum

18 avenue du docteur Roux Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 10:00:00

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15

Dans le cadre du Festival Résurgence X

Le théâtre-forum est un outil d’éducation populaire qui permet de mettre en lumière les mécanismes d’oppression et d’explorer collectivement des pistes de changement

Dans le cadre du Festival Résurgence X

Le théâtre-forum est un outil d’éducation populaire qui permet de mettre en lumière les mécanismes d’oppression et d’explorer collectivement des pistes de changement. Marin Clavaguera-Pratx nous faire découvrir cet outil d’encorporation

Sur réservation

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18 avenue du docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie

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English :

As part of the R%E9surgence X Festival

Forum theater is a tool for popular education that helps shed light on mechanisms of oppression and collectively explore paths to change

L’événement Théâtre de l’Usine – Atelier de Théâtre-Forum Saint-Céré a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Vallée de la Dordogne