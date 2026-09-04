Théâtre de l’Usine – Atelier de Théâtre-Forum Saint-Céré
dimanche 15 novembre 2026 · Saint-Céré
Informations pratiques
Saint-Céré
Théâtre de l’Usine – Atelier de Théâtre-Forum
18 avenue du docteur Roux Saint-Céré Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 10:00:00
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-15
Dans le cadre du Festival Résurgence X
Le théâtre-forum est un outil d’éducation populaire qui permet de mettre en lumière les mécanismes d’oppression et d’explorer collectivement des pistes de changement
Dans le cadre du Festival Résurgence X
Le théâtre-forum est un outil d’éducation populaire qui permet de mettre en lumière les mécanismes d’oppression et d’explorer collectivement des pistes de changement. Marin Clavaguera-Pratx nous faire découvrir cet outil d’encorporation
Sur réservation
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18 avenue du docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie
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English :
As part of the R%E9surgence X Festival
Forum theater is a tool for popular education that helps shed light on mechanisms of oppression and collectively explore paths to change
L’événement Théâtre de l’Usine – Atelier de Théâtre-Forum Saint-Céré a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Vallée de la Dordogne
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