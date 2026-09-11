Informations pratiques

Saint-Céré

Théâtre de l’Usine – Bal’Ograph Mortel

18 avenue du docteur Roux Saint-Céré Lot

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 19:30:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Ramenons de la joie pour célébrer ensemble nos morts lors d’un Bal’Ograph mortel détonnant !

À l’image de la célébration El Días de los Muertos, jour des Morts au Mexique, l’équipe du Bal’Ograph vous convie à une soirée joyeuse et festive sur le thème de la mort

Ramenons de la joie pour célébrer ensemble nos morts lors d’un Bal’Ograph mortel détonnant !

À l’image de la célébration El Días de los Muertos, jour des Morts au Mexique, l’équipe du Bal’Ograph vous convie à une soirée joyeuse et festive sur le thème de la mort. Une fête colorée et fleurie où la musique et la danse sont autant une

célébration de la mort que de la vie

Conception Fanny Aguado – Scénographie Équipe du Bal’Ograph

Production Evidanse / Cie Rouge à Lèvres

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18 avenue du docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie

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English :

Let’s bring back the joy of celebrating our departed loved ones together at an amazing, otherworldly Bal?Ograph!

%Inspired by the El Día de los Muertos celebration—the Day of the Dead in Mexico—the Bal?Ograph team invites you to a joyful and festive evening themed around death

L’événement Théâtre de l’Usine – Bal’Ograph Mortel Saint-Céré a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Vallée de la Dordogne