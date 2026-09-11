Théâtre de l’Usine – Bal’Ograph Mortel Saint-Céré
samedi 7 novembre 2026 · Saint-Céré
Informations pratiques
Saint-Céré
Théâtre de l’Usine – Bal’Ograph Mortel
18 avenue du docteur Roux Saint-Céré Lot
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 19:30:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Ramenons de la joie pour célébrer ensemble nos morts lors d’un Bal’Ograph mortel détonnant !
À l’image de la célébration El Días de los Muertos, jour des Morts au Mexique, l’équipe du Bal’Ograph vous convie à une soirée joyeuse et festive sur le thème de la mort
Ramenons de la joie pour célébrer ensemble nos morts lors d’un Bal’Ograph mortel détonnant !
À l’image de la célébration El Días de los Muertos, jour des Morts au Mexique, l’équipe du Bal’Ograph vous convie à une soirée joyeuse et festive sur le thème de la mort. Une fête colorée et fleurie où la musique et la danse sont autant une
célébration de la mort que de la vie
Conception Fanny Aguado – Scénographie Équipe du Bal’Ograph
Production Evidanse / Cie Rouge à Lèvres
.
18 avenue du docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Let’s bring back the joy of celebrating our departed loved ones together at an amazing, otherworldly Bal?Ograph!
%Inspired by the El Día de los Muertos celebration—the Day of the Dead in Mexico—the Bal?Ograph team invites you to a joyful and festive evening themed around death
L’événement Théâtre de l’Usine – Bal’Ograph Mortel Saint-Céré a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Vallée de la Dordogne
À voir aussi à Saint-Céré (Lot)
- Visite guidée du musée de la Bible, Musée de la Bible, Saint-Céré 19 septembre 2026
- Sortie vélo Saint-Céré 19 septembre 2026
- Visite commentée de la Maison des Consuls et de l’église des Récollets, Maison des Consuls, Saint-Céré 19 septembre 2026
- Théâtre de l’Usine – Présentation de la saison 2027 de Saint-Céré Saint-Céré 19 septembre 2026
- Exposition d’art le jardin extraordinaire de M. Chaudun place du Mercadial Saint-Céré 26 septembre 2026