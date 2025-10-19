Théâtre de l’Usine Bingo , un loto musical Saint-Céré

Théâtre de l’Usine Bingo , un loto musical

18 avenue du docteur Roux Saint-Céré Lot

Tarif : 10 – 10 – 25 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11 22:40:00

Date(s) :

2026-04-11

Entre music-hall, magie, théâtre, envolées lyriques et belles histoires à raconter, ce Loto en chansons et paillettes vous fera vivre une soirée déjantée unique !

Créé en 2021 et mis en scène par Corinne Benizio (du duo Shirley & Dino), le Trio Musica Humana explore les genres musicaux, de l’opérette à Starmania en passant par Claude François, Boby Lapointe ou Purcell, sans oublier ses fondamentaux du répertoire Renaissance, pour livrer un véritable loto au ton décalé, burlesque et totalement décomplexé.

C’est un spectacle, certes mais aussi et surtout un jeu populaire..

Entre music-hall, magie, théâtre, envolées lyriques et belles histoires à raconter, ce Loto en chansons et paillettes vous fera vivre une soirée déjantée unique !

Créé en 2021 et mis en scène par Corinne Benizio (du duo Shirley & Dino), le Trio Musica Humana explore les genres musicaux, de l’opérette à Starmania en passant par Claude François, Boby Lapointe ou Purcell, sans oublier ses fondamentaux du répertoire Renaissance, pour livrer un véritable loto au ton décalé, burlesque et totalement décomplexé.

C’est un spectacle, certes mais aussi et surtout un jeu populaire… qui pourra peut-être faire de vous le grand gagnant du Bingo… !

Dans cette VRAIE partie de loto avec ses plaquettes, ses boules, ses jetons et surtout ses joyeux lots animée par le TMH, Yann, Martial et Igor passent d’un rôle à l’autre. Ils sont chanteurs, bien sûr, mais aussi animateurs, magiciens, danseurs, mimes, gagmen

Tout public .

18 avenue du docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie

English :

A mix of music-hall, magic, theater, lyrical flights of fancy and great stories to tell, this Loto en chansons et paillettes will give you a unique and crazy evening!

Created in 2021 and directed by Corinne Benizio (of the duo Shirley & Dino), the Trio Musica Humana explores musical genres from ope?rette to Starmania, via Claude Franc?ois, Boby Lapointe and Purcell, not forgetting the fundamentals of Renaissance repertoire, to deliver a true lotto with a de?cale, burlesque and totally complex tone.

It’s a show, of course, but also and above all a popular game…

German :

Mit einer Mischung aus Music Hall, Magie, Theater, lyrischen Höhenflügen und schönen Geschichten, die es zu erzählen gilt, wird dieses Lotto mit Liedern und Glitzer einen einzigartig verrückten Abend erleben!

Das Trio Musica Humana, das 2021 gegründet wurde und von Corinne Benizio (vom Duo Shirley & Dino) ins Leben gerufen wurde, erkundet die musikalischen Genres, von der Operette über Claude Franc?ois, Boby Lapointe und Purcell bis hin zu Starmania, ohne dabei die Grundlagen des Renaissance-Repertoires zu vergessen, um ein echtes Lotto mit einem deftigen, burlesken und völlig komplexen Ton zu liefern.

Es ist eine Show, aber auch und vor allem ein populäres Spiel…

Italiano :

Con un mix di music-hall, magia, teatro, voli lirici e grandi storie da raccontare, questo Loto en chansons et paillettes sarà sicuramente una serata pazzesca!

Creato nel 2021 e diretto da Corinne Benizio (del duo Shirley & Dino), il Trio Musica Humana esplora i generi musicali dall’opera alla Starmania, passando per Claude Franc’ois, Boby Lapointe e Purcell, senza dimenticare i fondamenti del repertorio rinascimentale, per offrire un vero e proprio lotto dal tono ingannevole, burlesco e assolutamente complesso.

È uno spettacolo, certo, ma soprattutto un gioco popolare.

Espanol :

Con una mezcla de music-hall, magia, teatro, lírica y grandes historias que contar, este Loto en chansons et paillettes será sin duda una velada única y alocada

Creado en 2021 y dirigido por Corinne Benizio (del dúo Shirley & Dino), el Trio Musica Humana explora géneros musicales que van de la ópera a la Starmania, pasando por Claude Franc?ois, Boby Lapointe y Purcell, sin olvidar los fundamentos del repertorio renacentista, para ofrecer un verdadero Loto con un tono engañoso, burlesco y totalmente complejo.

Es un espectáculo, por supuesto, pero sobre todo es un juego popular.

L’événement Théâtre de l’Usine Bingo , un loto musical Saint-Céré a été mis à jour le 2025-10-21 par OT Vallée de la Dordogne