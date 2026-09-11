Informations pratiques

Saint-Céré

Théâtre de l’Usine – « Café mortel »

Confrérie de Dionysos 112 Rue Léon Moussinac Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 19:00:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Dans le cadre du Festival Résurgence X

Dénouer les gorges, se libérer des tabous qui entourent la fin de vie pour parler librement de la mort et se rapprocher entre vivant·es..

Dans le cadre du Festival Résurgence X

Dénouer les gorges, se libérer des tabous qui entourent la fin de vie pour parler librement de la mort et se rapprocher entre vivant·es… c’est l’idée fondamentale qui nourrit le concept du « café mortel »

Nés de l’impulsion du sociologue et ethnologue suisse Bernard Crettaz en 2004, les Cafés Mortels créent des espaces de partage et d’échange autour du sujet universel de la mort. Parlent ceux qui le désirent, se taisent ceux qui le souhaitent, toutes et tous s’écoutent… telle est la philosophie des cafés mortels. Retrouvons-nous autour d’un verre pour en faire l’expérience…

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Confrérie de Dionysos 112 Rue Léon Moussinac Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 28 08

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English :

As part of the R%E9surgence X Festival

To open up, to break free from the taboos surrounding the end of life, to speak freely about death, and to bring the living closer together…

L’événement Théâtre de l’Usine – « Café mortel » Saint-Céré a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Vallée de la Dordogne