Informations pratiques

Saint-Céré

Théâtre de l’Usine Esquif (a fleur d’eau)

18 Avenue du Docteur Roux Saint-Céré Lot

Tarif : 8 – 8 – 14 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 19:00:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Dans le cadre du festival Résurgence

Un conte poétique et politique, empreint d’une sensibilité délicate, pour donner la parole à celles et ceux qui vivent l’exil.

La mer Méditerranée sort de son silence

Dans le cadre du festival Résurgence

Un conte poétique et politique, empreint d’une sensibilité délicate, pour donner la parole à celles et ceux qui vivent l’exil.

La mer Méditerranée sort de son silence. Elle a décidé de parler, enfin, de nous parler. Elle s’agace de l’attitude des êtres humains, se met en colère, s’agite. Au loin, l’Ocean Viking, bateau ambulance porté par les flots, fend les sillons de la mer pour sauver les vies avalées par les eaux. Aux côtés de la mer, incarnée par une comédienne, une violoncelliste accompagne l’histoire de ses notes profondes. Alors, les yeux clos, on entend le clapotis des vagues et le ventre de la mer… Et s’écrit dans le creux de notre oreille un récit délicat et lumineux.

À partir de témoignages documentaires de celles et ceux qui n’ont eu d’autres choix que de prendre la mer, d’hommes, de femmes, d’enfants sauvé·es par le navire humanitaire de SOS Méditerranée, Anaïs Allais Benbouali signe un spectacle sensible, symbole d’espoir

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18 Avenue du Docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 28 08

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English :

As part of the R%E9surgence festival

A poetic and political tale, imbued with a delicate sensibility, that gives a voice to those living in exile.%A0

The Mediterranean Sea Breaks Its Silence

L’événement Théâtre de l’Usine Esquif (a fleur d’eau) Saint-Céré a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne