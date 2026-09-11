Informations pratiques

Souillac

Théâtre de l’Usine – J’irai chercher ton cœur

Souillac Lot

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-12 20:30:00

fin : 2027-03-12

Date(s) :

2027-03-12

Vous avez remarqué que les tubes du siècle passé (que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître) inondent toujours les dancefloors, fêtes d’ados comprises ?

Dans ce monde où tout est chaos, à côté, les tubes restent de solides socles communs

Vous avez remarqué que les tubes du siècle passé (que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître) inondent toujours les dancefloors, fêtes d’ados comprises ?

Dans ce monde où tout est chaos, à côté, les tubes restent de solides socles communs. Ça s’en va et ça revient, c’est fait de tous petits riens qui nous habitent longtemps. Du hit de l’été scandé en soirée par toute une génération, aux chansons d’enfance que nos parents nous transmettent, les tubes d’hier et d’aujourd’hui jalonnent nos vies et nos fêtes de familles.

Pour J’irai chercher ton cœur, l’autrice et metteuse en scène Caroline Melon, adepte depuis toujours de variété, dancefloor et karaoké, monte pour la première fois sur scène avec un récit de soi. Égrenant ses souvenirs et ses tubes favoris, elle nous emmène faire le tour de sa drôle de vie et dérive, depuis l’intime, vers des réflexions sur le jugement de classe ou les évolutions de nos modes d’écoute. Ce grand décryptage socio-musicologique se fera en chantant, bien évidemment !

Dès 13 ans

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Souillac 46200 Lot Occitanie

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English :

Have you noticed that hits from the past century (which people under twenty can’t possibly know) are still flooding the dance floors, including at teen parties?%A0

In this world where everything is chaos, at least these hits remain solid common ground

L’événement Théâtre de l’Usine – J’irai chercher ton cœur Souillac a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Vallée de la Dordogne