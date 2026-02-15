Théâtre de l’Usine La tournée

Sousceyrac-en-Quercy Lot

Tarif : 8 – 8 – 14 EUR

Général

Début : 2026-02-15 17:00:00

fin : 2026-02-15 18:20:00

C’est le chemin de vie d’un facteur

C’est le chemin de vie d’un facteur. Timbré, un peu enveloppé. Entre solitude et sollicitude, vente de calendriers et chiens enragés à amadouer, il lutte pour accomplir son devoir de facteur dernier lien social entre toutes les personnes de sa tournée !

Un spectacle humaniste à la rencontre de personnages extra ordinaires, pour parler de solitude dans les campagnes isolées

Par Not’compagnie

A partir de 11 ans .

The life of a letter carrier

