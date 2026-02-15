Théâtre de l’Usine La tournée Sousceyrac-en-Quercy
Théâtre de l’Usine La tournée Sousceyrac-en-Quercy dimanche 15 février 2026.
Théâtre de l’Usine La tournée
Sousceyrac-en-Quercy Lot
Tarif : 8 – 8 – 14 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 17:00:00
fin : 2026-02-15 18:20:00
Date(s) :
2026-02-15
C’est le chemin de vie d’un facteur
C’est le chemin de vie d’un facteur. Timbré, un peu enveloppé. Entre solitude et sollicitude, vente de calendriers et chiens enragés à amadouer, il lutte pour accomplir son devoir de facteur dernier lien social entre toutes les personnes de sa tournée !
Un spectacle humaniste à la rencontre de personnages extra ordinaires, pour parler de solitude dans les campagnes isolées
Par Not’compagnie
A partir de 11 ans .
Sousceyrac-en-Quercy 46190 Lot Occitanie
English :
The life of a letter carrier
L’événement Théâtre de l’Usine La tournée Sousceyrac-en-Quercy a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Vallée de la Dordogne