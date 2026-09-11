Théâtre de l’Usine – Le berger des sons Saint-Céré

Informations pratiques

Saint-Céré

Théâtre de l’Usine – Le berger des sons

avenue du Docteur Roux Saint-Céré Lot

Tarif : – – 14 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02 19:00:00

fin : 2026-12-04 20:00:00

Date(s) :

2026-12-02 2026-12-04

Dans une langue d’émotions, Alain Larribet remonte avec nous la pente de ses souvenirs : sa première journée passée en estive, une nuit bercée par la pluie, Djola qui jouait des calebasses… Entouré d’instruments glanés au fil de ses voyages – duduk, hulusi, hang, harmonium indien, percussions africaines, cubaines ou brésiliennes – il compose un paysage sonore dont les notes s’élèvent au-dessus des cimes.

Guidé·es par ce berger des sons, nous parcourons nous aussi les chemins de nos propres souvenirs

Dans une langue d’émotions, Alain Larribet remonte avec nous la pente de ses souvenirs : sa première journée passée en estive, une nuit bercée par la pluie, Djola qui jouait des calebasses… Entouré d’instruments glanés au fil de ses voyages – duduk, hulusi, hang, harmonium indien, percussions africaines, cubaines ou brésiliennes – il compose un paysage sonore dont les notes s’élèvent au-dessus des cimes.

Guidé·es par ce berger des sons, nous parcourons nous aussi les chemins de nos propres souvenirs. Au détour d’une chanson, d’un mot, nous avançons à la rencontre de los pichons, qui nous ressemblent étrangement… Que l’on vienne des terres occitanes, des steppes mongoles ou des déserts africains, chacun·e reconnaîtra dans ce voyage musical un pays familier.

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avenue du Docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie

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English :

In a language of emotions, Alain Larribet takes us on a journey down memory lane: his first day spent in the mountain pastures, a night lulled by the rain, Djola playing the calabashes… Surrounded by instruments he has collected during his travels—duduk, hulusi, hang, Indian harmonium, African, Cuban, and Brazilian percussion—he composes a soundscape whose notes soar above the mountain peaks.

Guided by this shepherd of sounds, we, too, wander the paths of our own memories

L’événement Théâtre de l’Usine – Le berger des sons Saint-Céré a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Vallée de la Dordogne