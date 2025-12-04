Théâtre de l’Usine Le complexe du pingouin Cie Le Mouton Carré

Saint-Céré Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14 10:00:00

fin : 2026-01-14 10:40:00

Date(s) :

2026-01-14

Une création sans paroles, douce comme un flocon de neige, qui aborde le dépassement de soi et nous entraîne dans un univers poétique et sensible

Une création sans paroles, douce comme un flocon de neige, qui aborde le dépassement de soi et nous entraîne dans un univers poétique et sensible. Sur la banquise, un pingouin rêve de voler. Malgré ses limites, il s’élance dans une quête intime entre musique, vidéo et marionnettes. Une invitation à regarder plus haut et à voir plus loin, pour rejoindre nos rêves. .

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie

English :

A wordless creation, as gentle as a snowflake, that deals with the challenge of surpassing oneself and draws us into a poetic and sensitive universe

L’événement Théâtre de l’Usine Le complexe du pingouin Cie Le Mouton Carré Saint-Céré a été mis à jour le 2025-12-04 par OT Vallée de la Dordogne