Théâtre de l’Usine Le complexe du pingouin Cie Le Mouton Carré
Saint-Céré Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-01-14 10:00:00
fin : 2026-01-14 10:40:00
2026-01-14
Une création sans paroles, douce comme un flocon de neige, qui aborde le dépassement de soi et nous entraîne dans un univers poétique et sensible. Sur la banquise, un pingouin rêve de voler. Malgré ses limites, il s’élance dans une quête intime entre musique, vidéo et marionnettes. Une invitation à regarder plus haut et à voir plus loin, pour rejoindre nos rêves. .
Saint-Céré 46400 Lot Occitanie
A wordless creation, as gentle as a snowflake, that deals with the challenge of surpassing oneself and draws us into a poetic and sensitive universe
