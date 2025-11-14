Théâtre de l’Usine Le rêve d’Elektra Saint-Céré

Théâtre de l’Usine Le rêve d’Elektra

Une errance poétique entre Espagne et Grèce, à la croisée du rêve et de l’exil

Une errance poétique entre Espagne et Grèce, à la croisée du rêve et de l’exil. Un homme traverse des paysages méditerranéens, tandis qu’à Athènes, Elektra dérive dans une ville en flammes. Accompagnée d’un chien, elle marche dans la nuit, cherchant du sens. Ce spectacle multilingue et visuellement fort questionne la mémoire, le chaos et la renaissance intérieure. Une fresque sensible et polyphonique, portée par une distribution internationale et un dispositif scénique immersif. .

A poetic wandering between Spain and Greece, at the crossroads of dreams and exile

Eine poetische Wanderung zwischen Spanien und Griechenland, an der Schnittstelle von Traum und Exil

Un vagabondaggio poetico tra Spagna e Grecia, al crocevia di sogni ed esilio

Un poético vagabundeo entre España y Grecia, en la encrucijada de los sueños y el exilio

