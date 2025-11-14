Théâtre de l’Usine Le Rêve d’Elektra Saint-Céré
Théâtre de l’Usine Le Rêve d’Elektra Saint-Céré vendredi 14 novembre 2025.
Théâtre de l’Usine Le Rêve d’Elektra
18 avenue du docteur Roux Saint-Céré Lot
Tarif : 9 – 9 – 18 EUR
Début : 2025-11-14 20:30:00
fin : 2025-11-14 22:00:00
2025-11-14
Entre cinéma et théâtre, la nouvelle pièce de Clément Bondu offre une forme envoûtante ; une errance dans la nuit athénienne, un songe sous les yeux de la déesse.
Restauration et buvette sur place au Bistrot du Théâtre, à partir de 19h
Sur réservation , à partir de 15 ans
Sur réservation , à partir de 15 ans .
18 avenue du docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie
English :
Somewhere between cinema and theater, Clément Bondu’s new play offers a spellbinding form; a wander through the Athenian night, a dream under the eyes of the goddess.
Catering and refreshments on site at the Bistrot du Théâtre, from 7pm
Reservations required, ages 15 and up
German :
Zwischen Kino und Theater bietet das neue Stück von Clément Bondu eine betörende Form; eine Wanderung durch die Athener Nacht, ein Traum unter den Augen der Göttin.
Essen und Trinken vor Ort im Bistrot du Théâtre, ab 19 Uhr
Mit Reservierung , ab 15 Jahren
Italiano :
A metà strada tra cinema e teatro, la nuova pièce di Clément Bondu offre una forma incantata; una passeggiata nella notte ateniese, un sogno sotto gli occhi della dea.
Catering e rinfreschi disponibili al Bistrot du Théâtre, dalle 19.00
Prenotazione obbligatoria, dai 15 anni in su
Espanol :
A medio camino entre el cine y el teatro, la nueva obra de Clément Bondu ofrece una forma hechizante; un paseo por la noche ateniense, un sueño bajo los ojos de la diosa.
Servicio de catering y refrescos en el Bistrot du Théâtre, a partir de las 19.00 horas
Reserva obligatoria, a partir de 15 años
