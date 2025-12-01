Théâtre de l’Usine Les gros patinent bien Pierre Guillois Olivier Martin-Salvan Saint-Céré

Théâtre de l’Usine Les gros patinent bien Pierre Guillois Olivier Martin-Salvan

Saint-Céré Lot

Un cabaret de carton délirant, où se mêlent théâtre burlesque et épopée immobile

Un cabaret de carton délirant, où se mêlent théâtre burlesque et épopée immobile. Dans un duo explosif, un acteur immobile narre une odyssée absurde et rocambolesque, tandis que son complice illustre chaque scène avec des bouts de carton. Entre Shakespeare et Tex Avery, ce spectacle inventif, primé aux Molières, multiplie les gags visuels et les trouvailles scéniques. Une performance jubilatoire à vivre dès 10 ans. .

English :

A delirious cardboard cabaret, combining burlesque theater and immobile epic

German :

Ein verrücktes Pappkabarett, in dem sich burleskes Theater und unbewegliches Epos vermischen

Italiano :

Un delirante cabaret di cartone, che unisce il teatro burlesco a un’epopea ancora

Espanol :

Un delirante cabaret de cartón piedra, que combina el teatro burlesque y una todavía épica

