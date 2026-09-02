Informations pratiques

Saint-Céré

Théâtre de l’Usine L’Homme canon

18, Boulevard du Docteur Roux Saint-Céré Lot

Tarif : 9 – 9 – 18 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-18 17:00:00

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2026-12-18 2026-12-19

Clown et kamikaze, Rémi Luchez a l’allure hésitante et l’air ahuri quand il rentre sur le plateau

Clown et kamikaze, Rémi Luchez a l’allure hésitante et l’air ahuri quand il rentre sur le plateau. À la manière d’un Chaplin ou d’un Keaton, il excelle dans l’art d’accomplir des actions aussi périlleuses que vaines avec un seul objectif garder, en toutes circonstances, l’équilibre. Qu’il se lance dans un empilement de briques au-dessus de son crâne ou dans un exercice d’escalade, son art allie grande simplicité et grande difficulté. Ce cirque burlesque, absurdement aventureux, il s’obstine à le mettre en œuvre et parfois même à le saboter. Et sans en avoir l’air, ses exploits faits de petits riens vertigineux touchent au merveilleux.

En contrepoint, la voix aérienne de Lola Calvet passe, avec la même grâce, de Britney Spears aux ballades irlandaises. Elle chante, il plane. Elle est lyrique, il est héroïque… si bien que leur fantastique duo offre une célébration poétique aux prouesses fragiles et dérisoires

Distribution

Cirque Rémi Luchez

Chant et musique Lola Calvet

Lumières Michael Philis, Niels Doucet ou Justine Angevin

Directrice de Production Mathilde Ménard

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18, Boulevard du Docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie

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English :

Part clown, part kamikaze, R%E9mi Luchez looks hesitant and bewildered as he walks onto the set

L’événement Théâtre de l’Usine L’Homme canon Saint-Céré a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne