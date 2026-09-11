Informations pratiques

Saint-Céré

Théâtre de l’Usine – « L’Illusion comique »

18, Avenue du Docteur Roux Saint-Céré Lot

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Avec L’Illusion comique, le Groupe Badinger s’empare du chef‑d’œuvre de Corneille dans une mise en scène baroque et jubilatoire

Pridamant cherche son fils qu’il n’a plus vu depuis 10 ans ; il est conduit dans la grotte d’un magicien qui lui montre la vie de son fils pendant tout ce temps

À travers la figure de ce père égaré dans le piège de la représentation, c’est aussi notre propre regard sur les classiques qui est interrogé

Avec L’Illusion comique, le Groupe Badinger s’empare du chef‑d’œuvre de Corneille dans une mise en scène baroque et jubilatoire

Pridamant cherche son fils qu’il n’a plus vu depuis 10 ans ; il est conduit dans la grotte d’un magicien qui lui montre la vie de son fils pendant tout ce temps

À travers la figure de ce père égaré dans le piège de la représentation, c’est aussi notre propre regard sur les classiques qui est interrogé. Comment écouter Corneille aujourd’hui ? Comment se laisser surprendre par ces textes que l’on croit connaître ? Les six comédien·nes redonnent à l’alexandrin sa vitalité première, faisant entendre toute la modernité d’une langue exigeante traversée de brusques changements de ton, où le rire côtoie l’émotion et où le réel se confond sans cesse avec la fiction. Avec inventivité, iels dévoilent les rouages de la machine théâtrale, exposent ses artifices et magnifient ce “grand mensonge consenti” qui fait toute la magie du spectacle vivant

Entre faux-semblants et éclats de rire, cette création célèbre la puissance du théâtre, cet art merveilleux qui fait naître le vrai au cœur même de l’illusion

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18, Avenue du Docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 28 08

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English :

With *L’Illusion comique*, the Badinger Group takes on Corneille’s masterpiece in a baroque and exhilarating production

Pridamant is searching for his son, whom he hasn’t seen in 10 years; he is led into a magician’s cave, where the magician shows him his son’s life during all that time

%Through the figure of this father, lost in the trap of representation, our own perspective on the classics is also called into question

L’événement Théâtre de l’Usine – « L’Illusion comique » Saint-Céré a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Vallée de la Dordogne