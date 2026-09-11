Théâtre de l’Usine – Munitions d’amour Saint-Céré

Informations pratiques

Saint-Céré

Théâtre de l’Usine – Munitions d’amour

18 avenue du docteur Roux Saint-Céré Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif étudiant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-23 20:30:00

fin : 2027-04-23

Date(s) :

2027-04-23

ans un théâtre d’épure, Stanislas Nordey met en scène le texte poignant de Claudine Galea sur sa traversée du cancer

À son amie autrice, il écrit un jour “Ça me plairait de porter sur scène ton cancer”

ans un théâtre d’épure, Stanislas Nordey met en scène le texte poignant de Claudine Galea sur sa traversée du cancer

À son amie autrice, il écrit un jour “Ça me plairait de porter sur scène ton cancer”. Ces mots sont le point de départ d’un récit de soi pour dire la maladie. Elle écrit ce que l’annonce de la tumeur provoque, ce qu’elle découvre, ce qu’elle entend, ce qu’elle en garde, ce que le corps endure Elle révèle son combat contre le cancer du sein de stade 3 : huit mois de chimiothérapie, opération, joues creuses, ongles craquelés et cicatrices qui démangent. Le récit s’exprime au “je” et s’adresse au “tu” pour interroger chacun·e d’entre nous sur nos représentations de la maladie, notre peur de la mort

Le dispositif théâtral est simple : un narrateur, un musicien, en dialogue. La voix du narrateur scande le texte en parlé-chanté, dans une langue percutante, incisive, à l’énergie frontale, et s’approprie l’histoire de cette femme, dans un dérangement du genre, un métissage, un mélange. Munitions d’amour est “une offrande à toutes celles et ceux qui vivent avec le cancer pour se renforcer se battre partager purger soutenir ne pas désespérer ne pas se voiler la face ne pas avoir peur d’avoir peur. Et pour aimer encore et encore.”

Dès 14 ans

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18 avenue du docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie

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English :

In a minimalist theater setting, Stanislas Nordey directs Claudine Galea’s poignant play about her journey through cancer

%To his friend, the author, he once wrote, “I’d like to bring your cancer to the stage.”

L’événement Théâtre de l’Usine – Munitions d’amour Saint-Céré a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Vallée de la Dordogne