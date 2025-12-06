Théâtre de l’Usine Ouiiii Cie des Plumés Saint-Céré

Un spectacle de cirque poétique et drôle mettant en scène cinq duos humains-chiens dans un restaurant improbable. Entre sketchs, musique live et complicité instinctive, la Cie des Plumés propose une succession de saynètes émouvantes et cocasses, où le dressage devient art, et la scène, terrain de jeu. Une performance unique qui met à l’honneur la relation joyeuse entre l’homme et l’animal, accessible dès le plus jeune âge. .

English :

A funny, poetic circus show featuring five human-dog duos in an unlikely restaurant

German :

Eine poetische und witzige Zirkusvorstellung, in der fünf Mensch-Hund-Duos in einem unwahrscheinlichen Restaurant auftreten

Italiano :

Uno spettacolo circense poetico e divertente che vede protagonisti cinque duo uomo-cane in un improbabile ristorante

Espanol :

Un espectáculo de circo poético y divertido protagonizado por cinco dúos humano-perro en un restaurante insólito

