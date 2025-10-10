Théâtre de l’Usine Ouverture de saison concert Saint-Céré
Théâtre de l'Usine Ouverture de saison concert Saint-Céré vendredi 10 octobre 2025.
18 avenue du docteur Roux Saint-Céré Lot
2025-10-10 19:00:00
L’équipe de ScénOgraph vous convie à l’ouverture de la nouvelle saison (25-26) du Théâtre de l’Usine, suivie d’un pot et du concert de 32 Mesures !
18 avenue du docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 28 08
English :
The ScénOgraph team invites you to the opening of the Théâtre de l’Usine?s new season (25-26), followed by a drink and the 32 Mesures concert!
German :
Das Team von ScenOgraph lädt Sie zur Eröffnung der neuen Saison (25-26) des Théâtre de l’Usine ein, gefolgt von einem Umtrunk und dem Konzert von 32 Mesures!
Italiano :
Il team di ScénOgraph vi invita all’inaugurazione della nuova stagione (25-26) al Théâtre de l’Usine, seguita da un aperitivo e dal concerto dei 32 Mesures!
Espanol :
¡El equipo de ScénOgraph le invita a la inauguración de la nueva temporada (25-26) en el Théâtre de l’Usine, seguida de una copa y un concierto de 32 Mesures!
