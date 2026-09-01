Informations pratiques

Saint-Céré

Théâtre de l’Usine – Présentation de la saison 2027 de Saint-Céré

18 avenue du docteur Roux Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

L’équipe de ScénOgraph vous invite à découvrir la

nouvelle saison du Théâtre de l’Usine lors d’une soirée

festive et conviviale.

Présentation originale et déambulation dans les méandres du Théâtre, en présence des artistes et partenaires de la saison, apéritif offert et concert du groupe Iffy Fish and the Moon Perches.

L’équipe de ScénOgraph vous invite à découvrir la

nouvelle saison du Théâtre de l’Usine lors d’une soirée

festive et conviviale.

Présentation originale et déambulation dans les méandres du Théâtre, en présence des artistes et partenaires de la saison, apéritif offert et concert du groupe Iffy Fish and the Moon Perches.

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18 avenue du docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 28 08

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English :

The ScénOgraph team invites you to discover the

new season at the Théâtre de l’Usine during a

festive and friendly evening.

An original presentation and a stroll through the theater’s winding corridors, in the presence of the season’s artists and partners, with complimentary appetizers and a concert by the band Iffy Fish and the Moon Perches.

L’événement Théâtre de l’Usine – Présentation de la saison 2027 de Saint-Céré Saint-Céré a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Vallée de la Dordogne