Théâtre de l’Usine – Présentation de la saison 2027 de Saint-Céré Saint-Céré
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Céré
Informations pratiques
Saint-Céré
Théâtre de l’Usine – Présentation de la saison 2027 de Saint-Céré
18 avenue du docteur Roux Saint-Céré Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
L’équipe de ScénOgraph vous invite à découvrir la
nouvelle saison du Théâtre de l’Usine lors d’une soirée
festive et conviviale.
Présentation originale et déambulation dans les méandres du Théâtre, en présence des artistes et partenaires de la saison, apéritif offert et concert du groupe Iffy Fish and the Moon Perches.
L’équipe de ScénOgraph vous invite à découvrir la
nouvelle saison du Théâtre de l’Usine lors d’une soirée
festive et conviviale.
Présentation originale et déambulation dans les méandres du Théâtre, en présence des artistes et partenaires de la saison, apéritif offert et concert du groupe Iffy Fish and the Moon Perches.
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18 avenue du docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 28 08
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English :
The ScénOgraph team invites you to discover the
new season at the Théâtre de l’Usine during a
festive and friendly evening.
An original presentation and a stroll through the theater’s winding corridors, in the presence of the season’s artists and partners, with complimentary appetizers and a concert by the band Iffy Fish and the Moon Perches.
L’événement Théâtre de l’Usine – Présentation de la saison 2027 de Saint-Céré Saint-Céré a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Vallée de la Dordogne
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