Théâtre de l’Usine – Présentation du Festival 2027 de Saint-Céré Saint-Céré
vendredi 19 mars 2027 · Saint-Céré
Informations pratiques
Saint-Céré
Théâtre de l’Usine – Présentation du Festival 2027 de Saint-Céré
18 avenue du docteur Roux Saint-Céré Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-19 19:00:00
fin : 2027-03-19
Date(s) :
2027-03-19
Chaque année, le Festival de Saint-Céré aime sortir des sentiers battus, faire voyager l’opéra et la musique classique dans des lieux inédits, croiser
les répertoires et les esthétiques, explorer toutes les voix.
Plongez en avant-première dans les surprises de cette nouvelle édition
Chaque année, le Festival de Saint-Céré aime sortir des sentiers battus, faire voyager l’opéra et la musique classique dans des lieux inédits, croiser
les répertoires et les esthétiques, explorer toutes les voix.
Plongez en avant-première dans les surprises de cette nouvelle édition. Cette présentation sera suivie d’un moment convivial autour d’un verre offert par ScénOgraph
.
18 avenue du docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 28 08
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English :
Every year, the Saint-C%E9r%E9 Festival loves to think outside the box, taking opera and classical music to unexpected venues, blending
repertoires and aesthetics, and exploring every voice.
Get a sneak peek at the surprises in store for this new edition
L’événement Théâtre de l’Usine – Présentation du Festival 2027 de Saint-Céré Saint-Céré a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Vallée de la Dordogne
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