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Théâtre de l’Usine – Présentation du Festival 2027 de Saint-Céré Saint-Céré

vendredi 19 mars 2027 · Saint-Céré

Théâtre de l’Usine – Présentation du Festival 2027 de Saint-Céré Saint-Céré

Informations pratiques

Début
vendredi 19 mars 2027
Fin
vendredi 19 mars 2027
Heure de début
19:00:00
Adresse
18 avenue du docteur Roux
Ville
46400 Saint-Céré
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Saint-Céré

Théâtre de l’Usine – Présentation du Festival 2027 de Saint-Céré

18 avenue du docteur Roux Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-19 19:00:00
fin : 2027-03-19

Date(s) :
2027-03-19

Chaque année, le Festival de Saint-Céré aime sortir des sentiers battus, faire voyager l’opéra et la musique classique dans des lieux inédits, croiser

les répertoires et les esthétiques, explorer toutes les voix.

Plongez en avant-première dans les surprises de cette nouvelle édition

Chaque année, le Festival de Saint-Céré aime sortir des sentiers battus, faire voyager l’opéra et la musique classique dans des lieux inédits, croiser

les répertoires et les esthétiques, explorer toutes les voix.

Plongez en avant-première dans les surprises de cette nouvelle édition. Cette présentation sera suivie d’un moment convivial autour d’un verre offert par ScénOgraph

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18 avenue du docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 28 08 

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English :

Every year, the Saint-C%E9r%E9 Festival loves to think outside the box, taking opera and classical music to unexpected venues, blending

repertoires and aesthetics, and exploring every voice.

Get a sneak peek at the surprises in store for this new edition

L’événement Théâtre de l’Usine – Présentation du Festival 2027 de Saint-Céré Saint-Céré a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Vallée de la Dordogne

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