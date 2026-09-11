Informations pratiques

Saint-Céré

Théâtre de l’Usine – Présentation du Festival 2027 de Saint-Céré

18 avenue du docteur Roux Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-19 19:00:00

fin : 2027-03-19

Date(s) :

2027-03-19

Chaque année, le Festival de Saint-Céré aime sortir des sentiers battus, faire voyager l’opéra et la musique classique dans des lieux inédits, croiser

les répertoires et les esthétiques, explorer toutes les voix.

Plongez en avant-première dans les surprises de cette nouvelle édition

Chaque année, le Festival de Saint-Céré aime sortir des sentiers battus, faire voyager l’opéra et la musique classique dans des lieux inédits, croiser

les répertoires et les esthétiques, explorer toutes les voix.

Plongez en avant-première dans les surprises de cette nouvelle édition. Cette présentation sera suivie d’un moment convivial autour d’un verre offert par ScénOgraph

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18 avenue du docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 28 08

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English :

Every year, the Saint-C%E9r%E9 Festival loves to think outside the box, taking opera and classical music to unexpected venues, blending

repertoires and aesthetics, and exploring every voice.

Get a sneak peek at the surprises in store for this new edition

L’événement Théâtre de l’Usine – Présentation du Festival 2027 de Saint-Céré Saint-Céré a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Vallée de la Dordogne