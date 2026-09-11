Théâtre de l’Usine – Pyébwa Saint-Céré
mercredi 13 janvier 2027 · Saint-Céré
Informations pratiques
Saint-Céré
Théâtre de l’Usine – Pyébwa
18 avenue du docteur Roux Saint-Céré Lot
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-13 11:30:00
fin : 2027-01-13
Date(s) :
2027-01-13
Un spectacle poétique destiné aux tout-petits, à la découverte du monde vivant invisible
Pyébwa (“pied de l’arbre” en créole haïtien) invite les tout-petits à découvrir un univers aussi mystérieux que fascinant : celui du vivant invisible qui se déploie sous nos pieds
Un spectacle poétique destiné aux tout-petits, à la découverte du monde vivant invisible
Pyébwa (“pied de l’arbre” en créole haïtien) invite les tout-petits à découvrir un univers aussi mystérieux que fascinant : celui du vivant invisible qui se déploie sous nos pieds. Inspiré des racines, des sols forestiers et des réseaux de mycélium qui relient secrètement les êtres vivants, le spectacle ouvre les portes d’une forêt souterraine
Au fil des tableaux, un cocon de tissus, de couleurs et de matières naturelles donne vie à un monde peuplé de racines, de graines, d’insectes, de gouttes d’eau et de minuscules organismes. Ombres, matières, lumières et images animées composent un univers sensible qui stimule l’imaginaire et l’émerveillement des plus jeunes
Les enfants sont invités à observer, ressentir et laisser libre cours à leur imagination, au rythme d’un spectacle délicat qui célèbre les liens invisibles unissant les vivants
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18 avenue du docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie
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English :
A poetic show for very young children, inviting them to discover the invisible world of living things
Py%E9bwa (“at the foot of the tree”— in Haitian Creole) invites young children to discover a universe as mysterious as it is fascinating: that of the invisible living world unfolding beneath our feet
L’événement Théâtre de l’Usine – Pyébwa Saint-Céré a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Vallée de la Dordogne
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