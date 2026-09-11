Théâtre de l’Usine – Pyébwa Saint-Céré

Informations pratiques

Saint-Céré

Théâtre de l’Usine – Pyébwa

18 avenue du docteur Roux Saint-Céré Lot

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-13 11:30:00

fin : 2027-01-13

Date(s) :

2027-01-13

Un spectacle poétique destiné aux tout-petits, à la découverte du monde vivant invisible

Pyébwa (“pied de l’arbre” en créole haïtien) invite les tout-petits à découvrir un univers aussi mystérieux que fascinant : celui du vivant invisible qui se déploie sous nos pieds

Un spectacle poétique destiné aux tout-petits, à la découverte du monde vivant invisible

Pyébwa (“pied de l’arbre” en créole haïtien) invite les tout-petits à découvrir un univers aussi mystérieux que fascinant : celui du vivant invisible qui se déploie sous nos pieds. Inspiré des racines, des sols forestiers et des réseaux de mycélium qui relient secrètement les êtres vivants, le spectacle ouvre les portes d’une forêt souterraine

Au fil des tableaux, un cocon de tissus, de couleurs et de matières naturelles donne vie à un monde peuplé de racines, de graines, d’insectes, de gouttes d’eau et de minuscules organismes. Ombres, matières, lumières et images animées composent un univers sensible qui stimule l’imaginaire et l’émerveillement des plus jeunes

Les enfants sont invités à observer, ressentir et laisser libre cours à leur imagination, au rythme d’un spectacle délicat qui célèbre les liens invisibles unissant les vivants

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18 avenue du docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie

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English :

A poetic show for very young children, inviting them to discover the invisible world of living things

Py%E9bwa (“at the foot of the tree”— in Haitian Creole) invites young children to discover a universe as mysterious as it is fascinating: that of the invisible living world unfolding beneath our feet

L’événement Théâtre de l’Usine – Pyébwa Saint-Céré a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Vallée de la Dordogne