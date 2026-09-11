Informations pratiques

Prudhomat

Théâtre de l’Usine – « Soif, célébrons les eaux » par la Cie Les Atlantes

Vivier du Boscau Prudhomat Lot

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-20 20:00:00

fin : 2027-05-20

Date(s) :

2027-05-20

Célébrons ensemble l’eau et la source de la vie…

Au bord de la rivière, cinq artistes vous convient à fêter ce qui les lie aux vivant·es, visibles ou invisibles

Célébrons ensemble l’eau et la source de la vie…

Au bord de la rivière, cinq artistes vous convient à fêter ce qui les lie aux vivant·es, visibles ou invisibles. Une expérience entre performance, spectacle, installation plastique et rituel contemporain. Pour porter un regard renouvelé sur l’eau, source de vie, mémoire du monde et créatrice d’imaginaires. Chants, récits, peintures, musiques et gestes se déploient dans le paysage au fil d’un parcours sensible inspiré par l’observation des rivières, des sources, des pluies, des déserts, des mers et des océans.

Au cours de cette fête, vous serez invité·es à manipuler, toucher, danser, contempler… pour donner naissance, ensemble, à une œuvre collective. Une traversée allant de l’agitation vers l’apaisement. Soif, célébrer les eaux est un temps de partage, de rêverie et d’émerveillement. Une invitation à honorer la beauté fragile des eaux et à ressentir celles qui nous traversent…

Dès 8 ans

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Vivier du Boscau Prudhomat 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 28 08

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English :

Let’s celebrate water and the source of life together!

On the riverbank, five artists invite you to celebrate what connects them to living beings, both visible and invisible

L’événement Théâtre de l’Usine – « Soif, célébrons les eaux » par la Cie Les Atlantes Prudhomat a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Vallée de la Dordogne