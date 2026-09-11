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Théâtre de l’Usine : spectacle stand up – « Tentative d’épuisement #3 » de Gaspard Chauvelot

La Talvère Clayrac Bio Lot

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-28 20:30:00

fin : 2027-05-28

Date(s) :

2027-05-28

Qu’est-ce que “l’actualité” sinon une comédie digne d’une superproduction hollywoodienne ?

C’est l’hypothèse du toulousain Gaspard Chauvelot qui nous invite à regarder l’actualité comme une bonne série télé

Qu’est-ce que “l’actualité” sinon une comédie digne d’une superproduction hollywoodienne ?

C’est l’hypothèse du toulousain Gaspard Chauvelot qui nous invite à regarder l’actualité comme une bonne série télé. Mi-stand-upper mi-maître de conférences, il s’émerveille sur les moyens déployés pour fabriquer cette extraordinaire production internationale qu’est “l’actualité” : les effets spéciaux époustouflants, la panoplie de personnages politiques, le travail ingénieux des dialoguistes travaillant sur Donald Trump ou Bruno Retailleau, la maestria technique de l’acteur interprétant Nicolas Sarkozy, les cliffhangers dans la politique internationale qui nous tiennent en haleine…

Quoi de mieux qu’une année d’élection pour s’attarder sur cette actualité qui nous file entre les doigts, et pourquoi pas en rire ? Les Tentatives d’épuisement de Gaspard Chauvelot ponctuent la saison du Théâtre de l’Usine, à travers trois épisodes exclusifs, pour suivre à ses côtés l’actualité politique en cours

À noter tout de suite dans vos agendas !

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La Talvère Clayrac Bio 46500 Lot Occitanie

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English :

What is the news, if not a comedy worthy of a Hollywood blockbuster?%A0

This is the theory put forward by Gaspard Chauvelot of Toulouse, who invites us to %E0 view current events as a good TV series%E9

L’événement Théâtre de l’Usine : spectacle stand up – « Tentative d’épuisement #3 » de Gaspard Chauvelot Bio a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Vallée de la Dordogne