Informations pratiques

Saint-Céré

Théâtre de l’Usine – « Trénet en passant »

18 avenue du docteur Roux Saint-Céré Lot

Tarif : 26 – 26 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 20:30:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Un trio jazz inédit pour un hommage vibrant à celui qui fut surnommé le “Fou Chantant”

Le pianiste et compositeur protéiforme Guillaume de Chassy, le “vocalchimiste” autoproclamé André Minvielle et la brillante saxophoniste jazz Géraldine Laurent (artiste de l’année aux Victoires du Jazz 2023) offrent une soirée enchantée et chantante librement inspirée du répertoire de Charles Trenet

S’emparant subtilement de l’univers de Trenet, les arrangements de Guillaume de Chassy nous embraquent dans cette folle aventure à trois.

Iels célèbrent le poète par la voix, la mélodie, le rythme, le délice des mots et leur sonnante expressivité, l’improvisation qui fait durer le plaisir L’inventivité facétieuse de Trenet renaît dans un jeu d’une grande finesse

Un trio jazz inédit pour un hommage vibrant à celui qui fut surnommé le “Fou Chantant”

Le pianiste et compositeur protéiforme Guillaume de Chassy, le “vocalchimiste” autoproclamé André Minvielle et la brillante saxophoniste jazz Géraldine Laurent (artiste de l’année aux Victoires du Jazz 2023) offrent une soirée enchantée et chantante librement inspirée du répertoire de Charles Trenet

S’emparant subtilement de l’univers de Trenet, les arrangements de Guillaume de Chassy nous embraquent dans cette folle aventure à trois.

Iels célèbrent le poète par la voix, la mélodie, le rythme, le délice des mots et leur sonnante expressivité, l’improvisation qui fait durer le plaisir L’inventivité facétieuse de Trenet renaît dans un jeu d’une grande finesse. Superbe !

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18 avenue du docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 28 08

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English :

A one-of-a-kind jazz trio pays a vibrant tribute to the man who was nicknamed the “Singing Madman”

The versatile pianist and composer Guillaume de Chassy, the “vocalchemist” self-proclaimed “Vocal Alchemist” André Minvielle, and the brilliant jazz saxophonist Géraldine Laurent (Artist of the Year at the 2023 Victoires du Jazz) offer an enchanting and melodious evening freely inspired byfrom the repertoire of Charles Trenet

Subtly drawing on Trenet’s world, Guillaume de Chassy’s arrangements sweep us away on this wild adventure for three.

They celebrate the poet through voice, melody, rhythm, the delight of words and their resonant expressiveness, and the improvisation that keeps the pleasure going. Trenet’s playful inventiveness is reborn in a performance of great finesse

L’événement Théâtre de l’Usine – « Trénet en passant » Saint-Céré a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Vallée de la Dordogne