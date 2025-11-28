Théâtre de l’Usine Une voix, six cordes Souillac
Théâtre de l’Usine Une voix, six cordes
Souillac Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif étudiant
Début : 2025-11-28 20:30:00
fin : 2025-11-28 22:00:00
Un hommage vibrant à Claude Nougaro, 20 ans après sa disparition
Un hommage vibrant à Claude Nougaro, 20 ans après sa disparition. Yvan Cujious et Louis Winsberg revisitent son répertoire en duo voix-guitare, dans une version originale où s’entremêlent jazz, virtuosité, émotion et humour. Sur scène, les textes prennent une résonance nouvelle, entre stand-up poétique et musical. Une traversée sensible du patrimoine musical français, portée par deux artistes complices et généreux. .
Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 38 28 08
