Théâtre de l’Usine Une voix, six cordes Souillac

Théâtre de l’Usine Une voix, six cordes Souillac vendredi 28 novembre 2025.

Théâtre de l’Usine Une voix, six cordes

Souillac Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif étudiant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28 22:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Un hommage vibrant à Claude Nougaro, 20 ans après sa disparition

Un hommage vibrant à Claude Nougaro, 20 ans après sa disparition. Yvan Cujious et Louis Winsberg revisitent son répertoire en duo voix-guitare, dans une version originale où s’entremêlent jazz, virtuosité, émotion et humour. Sur scène, les textes prennent une résonance nouvelle, entre stand-up poétique et musical. Une traversée sensible du patrimoine musical français, portée par deux artistes complices et généreux. .

Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 38 28 08

English :

A vibrant tribute to Claude Nougaro, 20 years after his death

German :

Eine bewegende Hommage an Claude Nougaro, 20 Jahre nach seinem Tod

Italiano :

Un vibrante omaggio a Claude Nougaro, a 20 anni dalla sua morte

Espanol :

Un vibrante homenaje a Claude Nougaro, 20 años después de su muerte

L’événement Théâtre de l’Usine Une voix, six cordes Souillac a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Vallée de la Dordogne