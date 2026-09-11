Théâtre de l’Usine – Willkommen Saint-Céré

Informations pratiques

Saint-Céré

Théâtre de l’Usine – Willkommen

18 avenue du docteur Roux Saint-Céré Lot

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-15 20:30:00

fin : 2027-05-15

Date(s) :

2027-05-15

Willkommen, bienvenue au cabaret! Paillettes, masques, ombres fantomatiques et chanteuse disparue sont convoqués pour rire du siècle… Place au grand spectacle de la mascarade humaine

Du cabaret berlinois à la comédie musicale américaine, Willkommen ! renoue avec l’esprit du cabaret subversif, où ironie et mélancolie se côtoient

Willkommen, bienvenue au cabaret! Paillettes, masques, ombres fantomatiques et chanteuse disparue sont convoqués pour rire du siècle… Place au grand spectacle de la mascarade humaine

Du cabaret berlinois à la comédie musicale américaine, Willkommen ! renoue avec l’esprit du cabaret subversif, où ironie et mélancolie se côtoient. Les échos grinçants de Kurt Weill, Leonard Bernstein et John Kander refont surface, insolents et drôles comme au premier jour. Jazz, magie nouvelle et cabaret se mêlent dans une succession de tableaux suspendus, qui disent notre époque vacillante et nous invitent à la penser autrement

Charlotte Planchou, magnifique artiste de la scène Jazz (Prix Évidence de l’Académie du Jazz en mars 2025 ; Coup de Cœur Académie Charles Cros en 2024 ; Palmarès Jazz Magazine et Jazz News 2024 pour son précédent album), nous convie, aux côtés du pianiste Grégoire Letouvet, à ce cabaret utopique, où le chant est un acte poético-politique. Une résistance

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18 avenue du docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie

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English :

Willkommen, welcome to the cabaret! Sequins, masks, ghostly shadows, and a vanished singer are all summoned to poke fun at the century? Make way for the grand spectacle of the human masquerade

From Berlin cabaret to American musicals, *Willkommen!* revives the spirit of subversive cabaret, where irony and melancholy go hand in hand

L’événement Théâtre de l’Usine – Willkommen Saint-Céré a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Vallée de la Dordogne