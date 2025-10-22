Théâtre de marionnette Le tour de chant de grand singe Mercuès

Théâtre de marionnette Le tour de chant de grand singe Mercuès mercredi 22 octobre 2025.

Théâtre de marionnette Le tour de chant de grand singe

Mercuès Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 16:00:00

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Compagnie 36 du mois

Un tour de chant joyeux et décalé, une odyssée qui célèbre tous les styles du siècle passé ! De la comptine de nos premières années aux classiques de la chanson d’amour, Grand Singe, peluche et cyborg, guitariste et crooner impertinent, fait vibrer les cœurs sans se prendre au sérieux.

A partir de 7 ans.

Compagnie 36 du mois

Un tour de chant joyeux et décalé, une odyssée qui célèbre tous les styles du siècle passé ! De la comptine de nos premières années aux classiques de la chanson d’amour, Grand Singe, peluche et cyborg, guitariste et crooner impertinent, fait vibrer les cœurs sans se prendre au sérieux.

A partir de 7 ans. .

Mercuès 46090 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 60

English :

Compagnie 36 du mois

A joyful, offbeat singing tour, an odyssey that celebrates all the styles of the last century! From the nursery rhymes of our earliest years to classic love songs, Grand Singe, plush and cyborg, guitarist and cheeky crooner, stirs hearts without taking himself too seriously.

For ages 7 and up.

German :

Kompanie 36 du mois

Eine fröhliche und schräge Gesangstour, eine Odyssee, die alle Stile des letzten Jahrhunderts feiert! Von den Kinderreimen unserer ersten Jahre bis hin zu den Klassikern der Liebeslieder: Grand Monkey, Plüschtier und Cyborg, Gitarrist und frecher Crooner, bringt die Herzen zum Schwingen, ohne sich selbst ernst zu nehmen.

Ab 7 Jahren.

Italiano :

Azienda 36 del mese

Un tour canoro gioioso e anticonformista, un’odissea che celebra tutti gli stili del secolo scorso! Dalle filastrocche dei nostri primi anni di vita ai classici delle canzoni d’amore, Grand Singe, peluche e cyborg, chitarrista e crooner impertinente, scuote il cuore senza prendersi troppo sul serio.

A partire dai 7 anni.

Espanol :

Empresa 36 del mes

Una gira alegre y desenfadada, una odisea por todos los estilos del siglo pasado Desde las canciones infantiles de nuestros primeros años hasta los clásicos de la canción de amor, Grand Singe, peluche y cyborg, guitarrista y crooner descarado, agita el corazón sin tomarse demasiado en serio a sí mismo.

A partir de 7 años.

L’événement Théâtre de marionnette Le tour de chant de grand singe Mercuès a été mis à jour le 2025-10-17 par OT Cahors Vallée du Lot