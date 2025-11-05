Théâtre de marionnettes Banquise Blues Théâtre les marionnettes d’Angoulême Angoulême

Théâtre de marionnettes Banquise Blues

Théâtre les marionnettes d’Angoulême 6 passage Marengo Angoulême Charente

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-11-05 2025-11-08

Sur la banquise, un petit manchot se plaint à longueur de journée. Non seulement il doit subir le froid, la neige et tous les prédateurs mais en plus, il lui faut supporter ses propres congénères.

Théâtre les marionnettes d’Angoulême 6 passage Marengo Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 45 61 cie.marionnettes.angouleme@gmail.com

English :

On the ice floe, a little penguin complains all day long. Not only does he have to put up with the cold, the snow and all the predators, but he also has to put up with his own fellow penguins.

German :

Auf der Eisscholle jammert ein kleiner Pinguin den ganzen Tag lang. Er muss nicht nur die Kälte, den Schnee und all die Raubtiere ertragen, sondern auch noch seine eigenen Artgenossen.

Italiano :

Sulla banchisa, un piccolo pinguino si lamenta tutto il giorno. Non solo deve sopportare il freddo, la neve e tutti i predatori, ma anche i suoi simili.

Espanol :

En la banquisa, un pequeño pingüino se pasa el día quejándose. No solo tiene que soportar el frío, la nieve y todos los depredadores, sino también a sus propios compañeros pingüinos.

