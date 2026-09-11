Théâtre de marionnettes : Bonne espérance (Cie Liquidambar) Nérac
vendredi 4 décembre 2026 · Nérac
Informations pratiques
Nérac
Théâtre de marionnettes : Bonne espérance (Cie Liquidambar)
51 Quai de la Baïse Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 15 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 20:00:00
fin : 2026-12-04
Date(s) :
2026-12-04
Même si sa mère semble souvent l’oublier, Clarisse est encore une enfant. Elle aime s’échapper du réel pour rêvasser pendant des heures. Elle aime ramener à la maison des trésors ramassés sur la plage avec sa copine Maureen. Elle rêve d’aventure et de liberté et grandir ne fait pas vraiment partie de ses projets, car il faut bien le dire, les adultes ne font pas rêver…
Un jour, une vieille radio émet un signal. À travers les ondes, Clarisse fait la connaissance d’Élias, un navigateur en pleine course autour du monde. Une complicité se tisse entre ces deux êtres qui n’étaient pas censés se rencontrer.
Une aventure maritime, en théâtre de marionnette, entre le réel et l’imaginaire, où deux trajectoires humaines se croisent sur la route de Bonne-Espérance. .
51 Quai de la Baïse Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 50 spectacles.albret@ville-nerac.fr
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English : Théâtre de marionnettes : Bonne espérance (Cie Liquidambar)
L’événement Théâtre de marionnettes : Bonne espérance (Cie Liquidambar) Nérac a été mis à jour le 2026-09-11 par OT de l’Albret
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