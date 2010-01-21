Théâtre de marionnettes Boucle d’Or et les Trois Ours Amiens
Théâtre de marionnettes Boucle d’Or et les Trois Ours Amiens mercredi 21 janvier 2026.
Théâtre de marionnettes Boucle d’Or et les Trois Ours
31 Rue Édouard David Amiens Somme
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21 11:00:00
fin : 2026-03-11 12:00:00
Date(s) :
2026-01-21 2026-02-04 2026-03-11
Dans un cocon intimiste, adapté aux enfants entre 6 mois et 3 ans, retrouvez la célèbre petite fille aux boucles blondes.
Bercé par les mots de la conteuse, notre jeune public se verra transporté au coeur d’une forêt enchantée pour y suivre les aventures de la douce Boucle d’Or.
Un spectacle ludique et pédagogique, d’une durée de 25 minutes, pour éveiller les plus jeunes aux concepts de couleurs, de formes et de matières.
Création 2022 Equipe Chés Cabotans d’Amiens
A partir de 6 mois Durée 25 minutes jauge limitée réservation obligatoire par téléphone. Tarif unique 4€ par personne
Pré-réserver par téléphone au 03.22.22.30.90
Le 21/01 à 10h & 11h
Le 04/02 à 10h & 11h
Le 11/03 à 10h & 11h
Dans un cocon intimiste, adapté aux enfants entre 6 mois et 3 ans, retrouvez la célèbre petite fille aux boucles blondes.
Bercé par les mots de la conteuse, notre jeune public se verra transporté au coeur d’une forêt enchantée pour y suivre les aventures de la douce Boucle d’Or.
Un spectacle ludique et pédagogique, d’une durée de 25 minutes, pour éveiller les plus jeunes aux concepts de couleurs, de formes et de matières.
Création 2022 Equipe Chés Cabotans d’Amiens
A partir de 6 mois Durée 25 minutes jauge limitée réservation obligatoire par téléphone. Tarif unique 4€ par personne
Pré-réserver par téléphone au 03.22.22.30.90
Le 21/01 à 10h & 11h
Le 04/02 à 10h & 11h
Le 11/03 à 10h & 11h .
31 Rue Édouard David Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 30 90 contact@ches-cabotans-damiens.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In an intimate cocoon suitable for children aged 6 months to 3 years, meet the famous little girl with the blonde curls.
Lulled by the storyteller’s words, our young audience will be transported to the heart of an enchanted forest to follow the adventures of the gentle Goldilocks.
A playful and educational show, lasting 25 minutes, to awaken the youngest to the concepts of colors, shapes and materials.
Creation 2022 Equipe Chés Cabotans d’Amiens
From 6 months Duration 25 minutes limited capacity booking by phone required. Single price 4? per person
Pre-booking by phone 03.22.22.30.90
21/01 at 10 & 11 am
04/02 at 10 & 11 am
11/03 at 10h & 11h
L’événement Théâtre de marionnettes Boucle d’Or et les Trois Ours Amiens a été mis à jour le 2026-01-12 par OT D’AMIENS