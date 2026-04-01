Théâtre de marionnettes Gepetto Théâtre de poche Angoulême

Angoulême

Théâtre de marionnettes Gepetto

Théâtre de poche 6, Passage Marengo Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-11 2026-04-14 2026-04-16 2026-04-19 2026-04-22

Gepetto coupe, Gepetto scie, Gepetto visse, Gepetto cloue, Gepetto bidouille, Gepetto bricole… Gepetto bricole tous les jours. Mais aujourd’hui, il bricole 2 pieds, 2 jambes, 2 bras, 1 tête et se fabrique une marionnette, un compagnon. Pinocchio.

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Théâtre de poche 6, Passage Marengo Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 03 08 56 cie.marionnettes.angouleme@gmail.com

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English :

Gepetto cuts, Gepetto saws, Gepetto screws, Gepetto nails, Gepetto tinkers, Gepetto tinkers… Gepetto tinkers every day. But today, he’s tinkering: 2 feet, 2 legs, 2 arms, 1 head and he’s making himself a puppet, a companion. Pinocchio.

L’événement Théâtre de marionnettes Gepetto Angoulême a été mis à jour le 2025-09-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême