Théâtre de marionnettes Gepetto Théâtre de poche Angoulême
Théâtre de marionnettes Gepetto Théâtre de poche Angoulême mercredi 8 avril 2026.
Angoulême
Théâtre de marionnettes Gepetto
Théâtre de poche 6, Passage Marengo Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-08 2026-04-11 2026-04-14 2026-04-16 2026-04-19 2026-04-22
Gepetto coupe, Gepetto scie, Gepetto visse, Gepetto cloue, Gepetto bidouille, Gepetto bricole… Gepetto bricole tous les jours. Mais aujourd’hui, il bricole 2 pieds, 2 jambes, 2 bras, 1 tête et se fabrique une marionnette, un compagnon. Pinocchio.
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Théâtre de poche 6, Passage Marengo Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 03 08 56 cie.marionnettes.angouleme@gmail.com
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English :
Gepetto cuts, Gepetto saws, Gepetto screws, Gepetto nails, Gepetto tinkers, Gepetto tinkers… Gepetto tinkers every day. But today, he’s tinkering: 2 feet, 2 legs, 2 arms, 1 head and he’s making himself a puppet, a companion. Pinocchio.
L’événement Théâtre de marionnettes Gepetto Angoulême a été mis à jour le 2025-09-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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