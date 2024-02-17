Théâtre de Marionnettes Hansel et Gretel Amiens

Théâtre de Marionnettes Hansel et Gretel

31 Rue Édouard David Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 10:30:00

fin : 2026-02-24 11:30:00

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-16 2026-02-17 2026-02-23 2026-02-24 2026-02-27 2026-03-25

Espectac pour chés tchots

Hansel pis Gretel

La forêt réserve bien des surprises…

C’est ce que vont découvrir les deux héros de notre nouveauté jeune public les célèbres Hansel et Gretel. Un spectacle qui fleure bon la joie de vivre et l’innocence, les bonbons et le pain d’épices, le mystère et l’aventure…

Méfiez-vous, la sorcière rôde !

Création, texte, décors et mise en scène équipe Chés Cabotans d’Amiens

Marionnettes Michel PETIT

Jeune public Dès 3 ans Durée 50 min environ

Les 11, 16, 23 & 27/02 à 15h

Les 17 & 24/02 à 10h30

Le 25/03 à 10h30

31 Rue Édouard David Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 30 90 cabotans@wanadoo.fr

English :

Espectac pour chés tchots

Hansel and Gretel

The forest is full of surprises…

That’s what the two heroes of our new show for young audiences are about to discover: the famous Hansel and Gretel. A show full of joie de vivre and innocence, candy and gingerbread, mystery and adventure…

Beware, the witch is on the prowl!

Created, written, set and directed by the Chés Cabotans d’Amiens team

Puppets Michel PETIT

Young audience From 3 years Duration 50 min approx

February 11, 16, 23 & 27 at 3pm

February 17 & 24 at 10:30 am

03/25 at 10:30 am

