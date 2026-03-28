Théâtre de Marionnettes Hansel et Gretel Amiens
Théâtre de Marionnettes Hansel et Gretel Amiens vendredi 17 avril 2026.
Théâtre de Marionnettes Hansel et Gretel
31 Rue Édouard David Amiens Somme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-17 2026-04-18 2026-04-24
Espectac pour chés tchots
Hansel pis Gretel
La forêt réserve bien des surprises…
C’est ce que vont découvrir les deux héros de notre nouveauté jeune public les célèbres Hansel et Gretel. Un spectacle qui fleure bon la joie de vivre et l’innocence, les bonbons et le pain d’épices, le mystère et l’aventure…
Méfiez-vous, la sorcière rôde !
Création, texte, décors et mise en scène équipe Chés Cabotans d’Amiens
Marionnettes Michel PETIT
Jeune public Dès 3 ans Durée 50 min environ
Espectac pour chés tchots
Hansel pis Gretel
La forêt réserve bien des surprises…
C’est ce que vont découvrir les deux héros de notre nouveauté jeune public les célèbres Hansel et Gretel. Un spectacle qui fleure bon la joie de vivre et l’innocence, les bonbons et le pain d’épices, le mystère et l’aventure…
Méfiez-vous, la sorcière rôde !
Création, texte, décors et mise en scène équipe Chés Cabotans d’Amiens
Marionnettes Michel PETIT
Jeune public Dès 3 ans Durée 50 min environ .
31 Rue Édouard David Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 30 90 cabotans@wanadoo.fr
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English :
Espectac pour chés tchots
Hansel and Gretel
The forest is full of surprises…
That’s what the two heroes of our new show for young audiences are about to discover: the famous Hansel and Gretel. A show full of joie de vivre and innocence, candy and gingerbread, mystery and adventure…
Beware, the witch is on the prowl!
Created, written, set and directed by the Chés Cabotans d’Amiens team
Puppets Michel PETIT
Young audience From 3 years Duration 50 min approx
L’événement Théâtre de Marionnettes Hansel et Gretel Amiens a été mis à jour le 2026-03-28 par OT D’AMIENS
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