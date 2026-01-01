Théâtre de marionnettes L’Attaque d’Apoplexie Amiens
Théâtre de marionnettes L’Attaque d’Apoplexie Amiens dimanche 25 janvier 2026.
Théâtre de marionnettes L’Attaque d’Apoplexie
31 Rue Édouard David Amiens Somme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-25 15:00:00
fin : 2026-03-22
2026-01-25 2026-03-08 2026-03-22
In Picard !
Blaise Marcand ed Viéz’rie
Comment faire pour ne pas payer ses dettes lorsqu’on en est criblé ? Notre héros Lafleur a trouvé une solution simuler sa propre mort ! Mais un imprévu va bouleverser son plan…
Durée 1 heure Pour adultes et grands enfants Bouffonnerie en picard avec les personnages traditionnels
31 Rue Édouard David Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 30 90 cabotans@wanadoo.fr
English :
In Picard!
Blaise Marcand ed Viéz’rie
How do you avoid paying your debts when you’re saddled with them? Our hero Lafleur has a solution: fake his own death! But something unexpected happens to upset his plan…
Duration 1 hour For adults and older children Picardy buffoonery with traditional characters
